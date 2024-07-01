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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

1 июля 2024 13:56
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Воздушная тревога в Украине 1 июля
Срочная новость
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Наблюдается угроза баллистических обстрелов.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в понедельник, 1 июля.

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Воздушная тревога в Украине

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Воздушная тревога раздается в Киеве, Киевской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Херсонской областях.

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