Воздушная тревога в Украине 1 июля

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
1 июля 2024 13:56
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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Наблюдается угроза баллистических обстрелов.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ в понедельник, 1 июля.
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Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Воздушная тревога раздается в Киеве, Киевской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Херсонской областях.
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