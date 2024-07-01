Повітряна тривого в Україні 1 липня

Запуск ракети. Ілюстративне фото: US Army

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Спостерігається загроза балістичних обстрілів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Повітряна тривога лунає у Києві, Київській, Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух.

Також повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.