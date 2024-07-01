Повітряна тривого в Україні 1 липня

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
1 липня 2024 13:56
Запуск ракети. Ілюстративне фото: US Army
В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Спостерігається загроза балістичних обстрілів.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня.
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Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Повітряна тривога лунає у Києві, Київській, Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській областях.
Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух.
Також повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.
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