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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

1 липня 2024 13:56
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Повітряна тривого в Україні 1 липня
Запуск ракети. Ілюстративне фото: US Army
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Спостерігається загроза балістичних обстрілів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 1 липня. 

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Повітряна тривога в Україні

Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Повітряна тривога лунає у Києві, Київській, Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській областях.

Повітряна тривога
Мапа повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух

Також повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.

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