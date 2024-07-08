Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Киеве и нескольких областях снова объявили воздушную тревогу arrow

В Киеве и нескольких областях снова объявили воздушную тревогу

8 июля 2024 13:03
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Воздушная тревога 8 июля
Срочная новость
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 8 июля, в Киеве и нескольких областях Украины снова звучит сигнал воздушной тревоги. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

Читайте также:

В Киеве и нескольких областях Украины снова раздается воздушная тревога

Военные сообщают, что в Киевской области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА.

скриншот
Сообщения Воздушных сил в Telegram

Также воздушная тревога раздается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: alarmukraine

 

Киев воздушная тревога Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев