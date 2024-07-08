Воздушная тревога 8 июля

В Киеве и нескольких областях снова объявили воздушную тревогу
8 июля 2024 13:03
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В понедельник, 8 июля, в Киеве и нескольких областях Украины снова звучит сигнал воздушной тревоги. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.
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Военные сообщают, что в Киевской области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА.
Также воздушная тревога раздается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях.
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