Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Києві та в декількох областях знову оголосили повітряну тривогу arrow

У Києві та в декількох областях знову оголосили повітряну тривогу

8 липня 2024 13:03
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Повітряна тривога 8 липня
Ракетна
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 8 липня, у Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.

Читайте також:

У Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога

Військові повідомляють, що у Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА.

скриншот
Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Також повітряна тривога лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряна тривога
Мапа повітряних тривог. Фото: alarmukraine

Нагадаємо, вранці 8 липня в Україні також оголошували повітряну тривогу. Після цього у кількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет. Є загиблі та постраждалі та руйнування.

Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.

Також ми повідомляли, що і у Дніпрі було чутно вибухи

Київ повітряна тривога Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців