Повітряна тривога 8 липня

У Києві та в декількох областях знову оголосили повітряну тривогу
У понеділок, 8 липня, у Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.
У Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога
Військові повідомляють, що у Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА.
Також повітряна тривога лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, вранці 8 липня в Україні також оголошували повітряну тривогу. Після цього у кількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет. Є загиблі та постраждалі та руйнування.
Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.
Також ми повідомляли, що і у Дніпрі було чутно вибухи.
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