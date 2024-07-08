Повітряна тривога 8 липня

Ракетна

У понеділок, 8 липня, у Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.

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У Києві та кількох областях України знову лунає повітряна тривога

Військові повідомляють, що у Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Також повітряна тривога лунає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Мапа повітряних тривог. Фото: alarmukraine

Нагадаємо, вранці 8 липня в Україні також оголошували повітряну тривогу. Після цього у кількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет. Є загиблі та постраждалі та руйнування.

Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.

Також ми повідомляли, що і у Дніпрі було чутно вибухи.