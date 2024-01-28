В Кременчуге раздались взрывы
В Кременчуге сообщают о взрывах. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Взрывы в Кременчуге
Пока известно о взрывах в Крменчуке. Впрочем, их причины и последствия пока не оглашаются. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Воздушных силах гражданское население предупреждают о ракетной опасности.
Известно, что воздушная тревога не затронула только западные области Украины и Черниговщину.
Напомним, что 27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград в Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.
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