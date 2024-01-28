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В Кременчуге раздались взрывы

28 января 2024 20:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кременчуге раздались взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Полтавская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Кременчуге сообщают о взрывах. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сообщение о ракете в сторону Кременчуга. Фото: скриншот

Взрывы в Кременчуге

Пока известно о взрывах в Крменчуке. Впрочем, их причины и последствия пока не оглашаются. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Воздушных силах гражданское население предупреждают о ракетной опасности.

скриншот
Угроза применения ракетного вооружения. Фото: скриншот

Известно, что воздушная тревога не затронула только западные области Украины и Черниговщину.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что 27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград в Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

война
взрыв
Кременчуг
Украина
обстрелы
ракетный удар

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