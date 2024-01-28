В Кременчуге раздались взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Полтавская ОВА

В Кременчуге сообщают о взрывах. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрывы в Кременчуге

Пока известно о взрывах в Крменчуке. Впрочем, их причины и последствия пока не оглашаются. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Воздушных силах гражданское население предупреждают о ракетной опасности.

Угроза применения ракетного вооружения. Фото: скриншот

Известно, что воздушная тревога не затронула только западные области Украины и Черниговщину.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что 27 января в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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