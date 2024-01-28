У Кременчуці пролунали вибухи
У Кременчуці повідомляють про вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Вибухи у Кременчуці
Наразі відомо про вибухи у Крменчуці. Втім, їх причини і наслідки поки що не оголошуються. Мешканців міста закликають лишатися в укриттях.
В більшості областей України наразі оголошено повітряну тривогу. Крім того у Повітряних силах цивільне населення попереджають про ракетну небезпеку.
Наразі відомом, що повітряна тривога не торкнулася лмше захдні області України та Чернігівщину.
Нагадаємо, що 27 січня в Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.
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