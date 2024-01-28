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У Кременчуці пролунали вибухи

28 січня 2024 20:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Кременчуці пролунали вибухи
Вибух у місті. Ілюстративне фото: Полтавська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Кременчуці повідомляють про вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повідомлення про ракету у бік Кременчука. Фото: скриншот

 

Вибухи у Кременчуці

Наразі відомо про вибухи у Крменчуці. Втім, їх причини і наслідки поки що не оголошуються. Мешканців міста закликають лишатися в укриттях.

В більшості областей України наразі оголошено повітряну тривогу. Крім того у Повітряних силах цивільне населення попереджають про ракетну небезпеку.

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Загроза застосування ракетного озброєння. Фото: скриншот

Наразі відомом, що повітряна тривога не торкнулася лмше захдні області України та Чернігівщину.

тривога
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 27 січня в Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

війна
вибух
Кременчук
Україна
обстріли
ракетний удар

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