В Севастополе раздались взрывы - работает ПВО

В Крыму раздались взрывы
Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.
Об этом сообщил псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 1 июля.
Взрывы в Крыму
Губернатор временно оккупированного Севастополя сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает противовоздушная оборона (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности.
Он добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
Местные паблики информируют о появившемся сразу после взрыва дыме на Бакалавской ТЭС. Однако они отмечают, что цель была сбита.
Напомним, в Минобороны России заявили о сбитии беспилотников ночью 30 июня. Там сообщили, что уничтожено было якобы 36 дронов. Взрывы раздавались в шести регионах.
Также мы сообщали о масштабном пожаре, произошедшем в Нижнем Новгороде. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.
Читайте Новини.LIVE!