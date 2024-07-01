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В Крыму раздались взрывы

1 июля 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Севастополе раздались взрывы - работает ПВО
Над Севастополем поднялся дым. Фото: местные паблики
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщил псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 1 июля.

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Губернатор временно оккупированного Севастополя сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает противовоздушная оборона (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности.

В Крыму раздались взрывы - фото 1
Сообщение Развожаева. Фото: скриншот

Он добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Местные паблики информируют о появившемся сразу после взрыва дыме на Бакалавской ТЭС. Однако они отмечают, что цель была сбита.

В Крыму раздались взрывы - фото 2
Местные паблики. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны России заявили о сбитии беспилотников ночью 30 июня. Там сообщили, что уничтожено было якобы 36 дронов. Взрывы раздавались в шести регионах.

Также мы сообщали о масштабном пожаре, произошедшем в Нижнем Новгороде. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.

Крым взрыв ПВО Севастополь оккупация ТЭС

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