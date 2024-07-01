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У Криму пролунали вибухи

1 липня 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Севастополі пролунали вибухи — працює ППО
Над Севастополем здійнявся дим. Фото: місцеві пабліки
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Попередньо працює ППО.

Про це повідомив псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв у понеділок, 1 липня.

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Губернатор тимчасово окупованого Севастополя повідомив про вибухи у місті. За його словами, працює протиповітряна оборона (ППО), усі служби приведені у стан бойової готовності.

У Криму пролунали вибухи - фото 1
Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Він додав, що військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Місцеві пабліки інформують про дим на Бакалавській ТЕС, який з'явився одразу після вибуху. Проте вони зазначають, що ціль була збита.

У Криму пролунали вибухи - фото 2
Місцеві пабліки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявили про збиття безпілотників вночі 30 червня. Там повідомили, що знищено було нібито 36 дронів. Вибухи лунали у шести регіонах.

Також ми повідомляли про масштабну пожежу, яка сталася у Нижньому Новгороді. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Крим вибух ППО Севастополь окупація ТЕС

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