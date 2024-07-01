У Севастополі пролунали вибухи — працює ППО

Над Севастополем здійнявся дим. Фото: місцеві пабліки

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Попередньо працює ППО.

Про це повідомив псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв у понеділок, 1 липня.

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Губернатор тимчасово окупованого Севастополя повідомив про вибухи у місті. За його словами, працює протиповітряна оборона (ППО), усі служби приведені у стан бойової готовності.

Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Він додав, що військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Місцеві пабліки інформують про дим на Бакалавській ТЕС, який з'явився одразу після вибуху. Проте вони зазначають, що ціль була збита.

Місцеві пабліки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявили про збиття безпілотників вночі 30 червня. Там повідомили, що знищено було нібито 36 дронів. Вибухи лунали у шести регіонах.

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