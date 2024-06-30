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У Міноборони РФ заявили про збиття 36 безпілотників — де лунали вибухи

30 червня 2024 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони Росії заявило про збиття 36 безпілотників у ніч на 30 червня
Пожежа на нафтобазі у Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони Росії заявили про збиття безпілотників вночі, 30 червня. Там повідомили, що знищено було нібито 36 дронів. Вибухи лунали у шести регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram.

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Вибухи у Росії

Росіяни заявляють, що протягом ночі ППО знищила:

  • 15 дронів літакового типу - у Курській області;
  • дев'ять безпілотників - у Липецькій області;
  • чотири — у Воронезькій області;
  • чотири — у Брянській області;
  • два — в Орловській області;
  • два — у Бєлгородській області.
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Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 червня у Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Також 28 червня у Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа. 

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Міноборони
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ППО

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