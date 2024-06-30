Міноборони Росії заявило про збиття 36 безпілотників у ніч на 30 червня

Пожежа на нафтобазі у Росії. Фото: росЗМІ

У Міноборони Росії заявили про збиття безпілотників вночі, 30 червня. Там повідомили, що знищено було нібито 36 дронів. Вибухи лунали у шести регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram.

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Росіяни заявляють, що протягом ночі ППО знищила:

15 дронів літакового типу - у Курській області;

дев'ять безпілотників - у Липецькій області;

чотири — у Воронезькій області;

чотири — у Брянській області;

два — в Орловській області;

два — у Бєлгородській області.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 червня у Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Також 28 червня у Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа.