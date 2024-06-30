Міноборони Росії заявило про збиття 36 безпілотників у ніч на 30 червня

У Міноборони РФ заявили про збиття 36 безпілотників — де лунали вибухи
30 червня 2024 08:39
Пожежа на нафтобазі у Росії. Фото: росЗМІ
У Міноборони Росії заявили про збиття безпілотників вночі, 30 червня. Там повідомили, що знищено було нібито 36 дронів. Вибухи лунали у шести регіонах.
Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram.
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Росіяни заявляють, що протягом ночі ППО знищила:
- 15 дронів літакового типу - у Курській області;
- дев'ять безпілотників - у Липецькій області;
- чотири — у Воронезькій області;
- чотири — у Брянській області;
- два — в Орловській області;
- два — у Бєлгородській області.
Нагадаємо, 30 червня у Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.
Також 28 червня у Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа.
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