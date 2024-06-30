Минобороны России заявило о сбитии 36 беспилотников в ночь на 30 июня

В Минобороны РФ заявили о сбитии 36 беспилотников — где раздавались взрывы
30 июня 2024 08:39
Пожар на нефтебазе в России. Фото: росСМИ
В Минобороны России заявили о сбитии беспилотников ночью, 30 июня. Там сообщили, что уничтожено было якобы 36 дронов. Взрывы раздавались в шести регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.
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Россияне заявляют, что в течение ночи ПВО уничтожило:
- 15 дронов самолетного типа — в Курской области;
- девять беспилотников — в Липецкой области;
- четыре — в Воронежской области;
- четыре — в Брянской области;
- два — в Орловской области;
- два — в Белгородской области.
Напомним, 30 июня в Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.
Также 28 июня в Тамбовской области, Россия, беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.
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