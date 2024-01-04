В Крыму и Белгороде раздаются мощные взрывы — что известно

Работа российской ПВО в Белгороде. Архивное фото: скриншот с видео

Сегодня вечером в российском Белгороде и временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Граждане РФ заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Мощные взрывы слышали жители Сакского района полуострова.

Пост о взрывах в Крыму. Фото: скриншот

К тому же в Крыму объявили воздушную тревогу.

Россияне заявляют, что их система ПВО якобы сбила 50 целей.

Сообщение местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Взрывы в Белгороде

Сегодня вечером неспокойно также в городе Белгороде. Сейчас там раздается сигнал воздушной тревоги. Жители сообщают о мощных взрывах.

Последствия взрывов в Белгороде Фото: t.me/zhest_belgorod

Последствия взрывов в Белгороде Фото: t.me/zhest_belgorod

Напомним, сегодня, 4 января, украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Также мы писали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на обстрелы. По его словам, вчера утром в области работала ПВО.