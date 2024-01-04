В Крыму и Белгороде раздаются мощные взрывы — что известно
Сегодня вечером в российском Белгороде и временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Граждане РФ заявляют о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму
Мощные взрывы слышали жители Сакского района полуострова.
К тому же в Крыму объявили воздушную тревогу.
Россияне заявляют, что их система ПВО якобы сбила 50 целей.
Взрывы в Белгороде
Сегодня вечером неспокойно также в городе Белгороде. Сейчас там раздается сигнал воздушной тревоги. Жители сообщают о мощных взрывах.
Напомним, сегодня, 4 января, украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
Также мы писали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на обстрелы. По его словам, вчера утром в области работала ПВО.
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