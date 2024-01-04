У Криму та Бєлгороді лунають потужні вибухи — що відомо

Робота російської ППО у Бєлгороді. Архівне фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері у російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Громадяни РФ заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму

Потужні вибухи чули мешканці Сакського району півострова.

Допис про вибухи в Криму. Фото: скриншот

До того ж у Криму оголосили повітряну тривогу.

Росіяни заявляють, що їхня система ППО нібито збила 50 цілей.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Вибухи в Бєлгороді

Сьогодні ввечері неспокійно також у місті Бєлгород. Наразі там лунає сигнал повітряної тривоги. Мешканці повідомляють про потужні вибухи.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він знаходиться поблизу Севастополя.

Також ми писали, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився на обстріли. За його словами, вчора зранку в області працювала ППО.