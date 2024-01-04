У Криму та Бєлгороді лунають потужні вибухи — що відомо
Сьогодні ввечері у російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Громадяни РФ заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму
Потужні вибухи чули мешканці Сакського району півострова.
До того ж у Криму оголосили повітряну тривогу.
Росіяни заявляють, що їхня система ППО нібито збила 50 цілей.
Вибухи в Бєлгороді
Сьогодні ввечері неспокійно також у місті Бєлгород. Наразі там лунає сигнал повітряної тривоги. Мешканці повідомляють про потужні вибухи.
Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він знаходиться поблизу Севастополя.
Також ми писали, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився на обстріли. За його словами, вчора зранку в області працювала ППО.
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