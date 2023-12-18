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В Кривом Роге был слышен взрыв

18 декабря 2023 18:12
обновлено: 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кривом роге вечером 18 декабря раздался взрыв
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв вечером 18 декабря. Так, ракетная опасность в Днепропетровской области была объявлена в 17:50

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге 18 декабря

Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях.

В то же время была угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. В их числе и Днепропетровская область.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Затем в Воздушных Силах предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога.

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Скриншот поста Воздушных Сил

В 18:20 в Воздушном командовании "Восход" уточнили, что над городом сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

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Уничтоженая вражеская цель. Фото: Воздушное командование "Восток"

Напомним, что вечером 18 декабря в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Пока опасность для таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская.

Также мы писали, что пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.

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