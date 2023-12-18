В Кривом роге вечером 18 декабря раздался взрыв

В Кривом Роге был слышен взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв вечером 18 декабря. Так, ракетная опасность в Днепропетровской области была объявлена в 17:50
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге 18 декабря
Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях.
В то же время была угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. В их числе и Днепропетровская область.
Затем в Воздушных Силах предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога.
В 18:20 в Воздушном командовании "Восход" уточнили, что над городом сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
Напомним, что вечером 18 декабря в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Пока опасность для таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская.
Также мы писали, что пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.
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