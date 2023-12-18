У Кривому розі увечері 18 грудня пролунав вибух

Вибух в місті. Ілюстративне фото: Reuters

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух увечері 18 грудня. Так, ракетна небезпека в Дніпропетровській області була оголошена о 17:50

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Водночас існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога. Серед них і Дніпропетровська область.

Скриншот допису Повітряних Сил

Згодом у Повітряних Силах попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу.

Скриншот допису Повітряних Сил

О 18:20 у Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що над містом збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Знищена ворожа ціль. Фото: Повітряне командування "Схід"

Нагадаємо, що увечері 18 грудня в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Наразі небезпека є для таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська.

Також ми писали, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для того, аби завдавати нових ударів по Україні. В запасах РФ також є ще достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щоденно.