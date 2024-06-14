Ограбили квартиру женщины, пострадавшей от ракетного удара в Кривом Роге

Пострадала Яна Нимич из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: скриншот

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные ограбили жилье Яны Нимич, пострадавшей в результате российского ракетного удара по городу в среду, 12 июня. По словам женщины, пока ездила в больницу, вынесли все наличные.

Об этом Яна Нимич сообщила в своем Instagram.

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Женщина рассказала, что в то время, как ее везли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь, кто-то ворвался в квартиру и украл все наличные.

"У кого-то сегодня горе, а у некоторых — праздник", — добавила Нимич.

Скриншот истории пострадавшей Яны Нимич из-за ракетного удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 июня

Напомним, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в среду, 12 июня. Вражеская воздушная цель попала в жилую застройку. По состоянию на вечер 12 июня сообщали о девяти погибших. Также 29 человек получили ранения, среди них есть дети.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российской атаки на Кривой Рог и призвал союзников предоставить стране ПВО.