Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Кривом Роге ограбили квартиру женщины, пострадавшей от обстрела РФ arrow

В Кривом Роге ограбили квартиру женщины, пострадавшей от обстрела РФ

14 июня 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ограбили квартиру женщины, пострадавшей от ракетного удара в Кривом Роге
Пострадала Яна Нимич из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные ограбили жилье Яны Нимич, пострадавшей в результате российского ракетного удара по городу в среду, 12 июня. По словам женщины, пока ездила в больницу, вынесли все наличные.

Об этом Яна Нимич сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Неизвестные ограбили квартиру пострадавшей от обстрела РФ в Кривом Роге

Женщина рассказала, что в то время, как ее везли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь, кто-то ворвался в квартиру и украл все наличные.

"У кого-то сегодня горе, а у некоторых — праздник", — добавила Нимич.

Неизвестные обворовали квартиру пострадавшей от обстрела РФ в Кривом Роге
Скриншот истории пострадавшей Яны Нимич из-за ракетного удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 июня

Напомним, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в среду, 12 июня. Вражеская воздушная цель попала в жилую застройку. По состоянию на вечер 12 июня сообщали о девяти погибших. Также 29 человек получили ранения, среди них есть дети.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российской атаки на Кривой Рог и призвал союзников предоставить стране ПВО.

кража
Днепропетровская область
война в Украине
Кривой Рог
преступление
обстрелы
ракеты
деньги
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина