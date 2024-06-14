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У Кривому Розі обікрали квартиру жінки, яка постраждала від обстрілу РФ

14 червня 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обікрали квартиру жінки, яка постраждала від ракетного удару в Кривому Розі
Постраждала Яна Нимич через ракетний удар по Кривому Рогу. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі пограбували помешкання Яни Нимич, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по місту в середу, 12 червня. За словами жінки, поки їздила в лікарню, винесли всю готівку.

Про це Яна Нимич повідомила в своєму Instagram.

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Жінка розповіла, що в той час, як її везли в лікарню, щоб надати медичну допомогу, хтось вдерся до квартири та викрав усю готівку.

"У когось сьогодні горе, а у декого — свято", — додала Нимич.

Невідомі обікрали квартиру постраждалої від обстрілу РФ у Кривому Розі
Скриншот історії постраждалої Яни Нимич через ракетний удар по Кривому Рогу

Ракетний удар по Кривому Розі 12 червня

Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі у середу, 12 червня. Ворожа повітряна ціль влучила у житлову забудову. Станом на вечір 12 червня повідомляли про дев'ятьох загиблих. Також 29 людей отримали поранення, серед них є діти.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський показав наслідки російської атаки на Кривий Ріг та закликав союзників надати країні ППО.

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