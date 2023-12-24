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В Кропивницком прозвучали взрывы

24 декабря 2023 19:22
обновлено: 19:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв в Кропивницком сейчас 24 декабря - что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Кропивницком вечером, 24 декабря прозвучали взрывы. При этом там была объявлена воздушная тревога и есть сообщения о движении вражеской ракеты в направлении города.

Об этом сообщают журналисты Суспільного.

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Взрывы в Кропивницком

Недавно журналисты сообщили, что в городе прозвучали звуки взрывов. При этом в Кропивницком продолжается воздушная тревога.

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Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

Вскоре появилось сообщение о повторных взрывах в городе. Впрочем, местные паблики пишут, что звуки взрывов — это результат работы украинской ПВО.

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Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот
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Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

Стоит отметить, что ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в Кировоградскую область заходят вражеские ударніе дроні в направлении Кропивницкого. Также, короткое время спустя появилась информация о ракете в направлении города.

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Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

На момент 19:27 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что утром, 24 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Местные власти еще не комментировали его.

Добавим, в течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.

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