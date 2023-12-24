Взрыв в Кропивницком сейчас 24 декабря - что известно

В Кропивницком прозвучали взрывы
В Кропивницком вечером, 24 декабря прозвучали взрывы. При этом там была объявлена воздушная тревога и есть сообщения о движении вражеской ракеты в направлении города.
Об этом сообщают журналисты Суспільного.
Взрывы в Кропивницком
Недавно журналисты сообщили, что в городе прозвучали звуки взрывов. При этом в Кропивницком продолжается воздушная тревога.
Вскоре появилось сообщение о повторных взрывах в городе. Впрочем, местные паблики пишут, что звуки взрывов — это результат работы украинской ПВО.
Стоит отметить, что ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в Кировоградскую область заходят вражеские ударніе дроні в направлении Кропивницкого. Также, короткое время спустя появилась информация о ракете в направлении города.
На момент 19:27 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, что утром, 24 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Местные власти еще не комментировали его.
Добавим, в течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.
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