Взрыв в Кропивницком сейчас 24 декабря - что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное. Фото: скриншот

В Кропивницком вечером, 24 декабря прозвучали взрывы. При этом там была объявлена воздушная тревога и есть сообщения о движении вражеской ракеты в направлении города.

Об этом сообщают журналисты Суспільного.

Читайте также:

Взрывы в Кропивницком

Недавно журналисты сообщили, что в городе прозвучали звуки взрывов. При этом в Кропивницком продолжается воздушная тревога.

Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

Вскоре появилось сообщение о повторных взрывах в городе. Впрочем, местные паблики пишут, что звуки взрывов — это результат работы украинской ПВО.

Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

Стоит отметить, что ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в Кировоградскую область заходят вражеские ударніе дроні в направлении Кропивницкого. Также, короткое время спустя появилась информация о ракете в направлении города.

Взрывы в Кропивницком. Фото: скриншот

На момент 19:27 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что утром, 24 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Местные власти еще не комментировали его.

Добавим, в течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.