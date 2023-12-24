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У Кропивницькому пролунали вибухи

24 грудня 2023 19:22
оновлено: 19:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибух у Кропивницькому зараз 24 грудня – що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Кропивницькому вечорі, 24 грудня, пролунали вибухи. При цьому там було оголошено повітряну тривогу і є повідомлення про рух ворожої ракети у напрямку міста.

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

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Вибухи у Кропивницькому

Нещодавно журналісти повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів. При цьому у Кропивницькому триває повітряна тривога.

скріншот
Вибухи у Кропивницькому. Фото: скриншот

Незабаром з'явилося повідомлення про повторні вибухи у місті. Втім, місцеві паблики пишуть, що звуки вибухів – це результат роботи української ППО.

скріншот
Вибухи у Кропивницькому. Фото: скриншот
скріншот
Вибухи у Кропивницькому. Фото: скриншот

Варто зазначити, що раніше Повітряні сили України повідомили, що до Кіровоградської області заходять ворожі ударні дроні у напрямку Кропивницького. Також, через короткий час з'явилася інформація про ракету в напрямку міста.

скріншот
Вибухи у Кропивницькому. Фото: скриншот

На момент 19:27 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що вранці, 24 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Місцева влада ще не коментувала його.

Додамо, протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорному морі ракетоносії. Це може бути пов'язано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту до Новоросійська.

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