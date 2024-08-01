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В Кропивницком раздалось несколько взрывов

1 августа 2024 21:15
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Кропивницком прогремели два взрыва
Ракета в небе. Фото: EPA
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Кропивницком в четверг, 1 августа, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило издание Суспільне.

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В 21:03 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

В 21:04 в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога, а также угроза баллистики.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

В 21:07 в Воздушных силах призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

В 21:09 местные СМИ сообщили, что в городе прозвучали два взрыва.

Сообщение о взрывах в Кропивницком. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Кропивницком. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 31 июля в попытке поразить ударным беспилотником по Павлограду.

Также мы писали, что армия России в четверг, 1 августа, атаковала артиллерией и дронами Никополь Днепропетровской области. В результате серии взрывов среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

война взрыв Украина Кировоградская область воздушная тревога война в Украине

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