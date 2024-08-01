В Кропивницком прогремели два взрыва

В Кропивницком раздалось несколько взрывов
В Кропивницком в четверг, 1 августа, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило издание Суспільне.
Взрыв в Кропивницком 1 августа
В 21:03 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.
В 21:04 в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога, а также угроза баллистики.
В 21:07 в Воздушных силах призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие.
В 21:09 местные СМИ сообщили, что в городе прозвучали два взрыва.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, что российские захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 31 июля в попытке поразить ударным беспилотником по Павлограду.
Также мы писали, что армия России в четверг, 1 августа, атаковала артиллерией и дронами Никополь Днепропетровской области. В результате серии взрывов среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
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