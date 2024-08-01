У Кропивницькому прогриміли два вибухи

Ракета в небі. Фото: EPA

У Кропивницькому в четвер, 1 серпня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило видання Суспільне.

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Вибух в Кропивницькому 1 серпня

О 21:03 в Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу.

О 21:04 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога, а також загрозу балістики.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 21:07 в Повітряних силах закликали мешканців Кропивницького пройти в укриття.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 21:09 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунало два вибухи.

Допис про вибухи у Кропивницькому. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область в ніч проти 31 липня у спробі поцілити ударним безпілотником по Павлограду.

Також ми писали, що армія Росії у четвер, 1 серпня, атакувала артилерією та дронами Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок серії вибухів серед цивільного населення є загиблі та поранені.