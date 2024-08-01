У Кропивницькому прогриміли два вибухи

У Кропивницькому пролунало декілька вибухів
У Кропивницькому в четвер, 1 серпня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило видання Суспільне.
Вибух в Кропивницькому 1 серпня
О 21:03 в Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу.
О 21:04 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога, а також загрозу балістики.
О 21:07 в Повітряних силах закликали мешканців Кропивницького пройти в укриття.
О 21:09 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунало два вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область в ніч проти 31 липня у спробі поцілити ударним безпілотником по Павлограду.
Також ми писали, що армія Росії у четвер, 1 серпня, атакувала артилерією та дронами Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок серії вибухів серед цивільного населення є загиблі та поранені.
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