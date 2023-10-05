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В Курске раздались взрывы: россияне заявляют о работе ПВО

5 октября 2023 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Курске раздались взрывы: россияне заявляют о работе ПВО
Взрыв. Иллюстративное фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 5 октября, в Курске раздавались взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Видео со взрывами в Курске распространилось в Telegram-каналах.

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Взрывы в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что работает ПВО. Он призвал россиян сохранять спокойствие. Во взрывах Старовойт традиционно обвинил Украину.

"Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БпЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" — добавил он.

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Пост Старовойта. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября украинские беспилотники атаковали Cочи. Они попали в стоянку вертолетов российских оккупантов.

Также мы писали, в пятницу, 29 сентября, в российском Курске работала ПВО. Территорию РФ якобы снова атаковал украинский БпЛА.

Добавим, что в России в Московской области 27 сентября разгорелся пожар около военного аэродрома. Сообщается, что перед "файер-шоу" раздавались взрывы.

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