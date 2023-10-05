У Курську пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО
Сьогодні ввечері, 5 жовтня, у Курську лунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Відео з вибухами в Курську поширилося у Telegram-каналах.
Вибухи в Курську
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що працює ППО. Він закликав росіян зберігати спокій. У вибухах Старовойт традиційно звинуватив Україну.
"Через небезпеку самоліквідації збитих українських БпЛА не чіпайте уламки і не наближайтеся до них!" — додав він.
Нагадаємо, 1 жовтня українські безпілотники атакували Cочі. Вони влучили в стоянку вертольотів російських окупантів.
Також ми писали, у п'ятницю, 29 вересня, у російському Курську працювала ППО. Територію РФ нібито знову атакував український БпЛА.
Додамо, у Росії в Московській області 27 вересня розгорілася пожежа близько військового аеродрому. Повідомляється, що перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.