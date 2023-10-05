Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Курську пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО arrow

У Курську пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО

5 жовтня 2023 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Курську пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО
Вибух. Ілюстративне фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 5 жовтня, у Курську лунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Відео з вибухами в Курську поширилося у Telegram-каналах.

Читайте також:

Вибухи в Курську

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що працює ППО. Він закликав росіян зберігати спокій. У вибухах Старовойт традиційно звинуватив Україну.

"Через небезпеку самоліквідації збитих українських БпЛА не чіпайте уламки і не наближайтеся до них!" — додав він.

null
Допис Старовойта. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня українські безпілотники атакували Cочі. Вони влучили в стоянку вертольотів російських окупантів.

Також ми писали, у п'ятницю, 29 вересня, у російському Курську працювала ППО. Територію РФ нібито знову атакував український БпЛА.

Додамо, у Росії в Московській області 27 вересня розгорілася пожежа близько військового аеродрому. Повідомляється, що перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз