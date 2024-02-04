В Лисичанске обстреляли пекарню, есть погибшие

Разбор завалов пекарни в Лисичанске Фото: росСМИ

Российские оккупанты в субботу, 3 февраля, заявили об обстреле пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ. Также, по данным пропагандистов, среди погибших есть 15 мирных жителей. В то же время, Генштаб ВСУ и Минобороны Украины эту информацию не комментировали.

Об этом в субботу, 3 февраля, пишет Reuters.

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МЧС РФ заявило, что якобы из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни.

Пропагандисты сообщают о якобы 15 погибших, 10 раненых и 23 человеках, которые могут быть под завалами.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в момент нападения в здании находились "десятки мирных жителей" и "использовано западное оружие".

Подконтрольный России Луганский информационный центр сообщил, что Украина якобы обстреляла пекарню с использованием поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

"Reuters не смогло сразу независимо проверить какие-либо детали исходящего с территории территории, которую Россия, по утверждениям, аннексировала в 2022 году", — говорится в материале.

Напомним, российские войска ночью 3 февраля в очередной раз выпустили свои беспилотники по территории Украины. Однако силам противовоздушной обороны удалось сбить девять вражеских дронов типа Shahed-136/131 из 14 БпЛА, которыми атаковала Россия.

Также мы сообщали, что в Житомирской области ночью 3 февраля работали силы ПВО. Они отразили вражескую атаку.