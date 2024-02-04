У Лисичанську обстріляли пекарню, є загиблі
Російські окупанти у суботу, 3 лютого, заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ. Також, за даними пропагандистів, серед загиблих є 15 мирних жителів. Водночас Генштаб ЗСУ та Міноборони України цю інформацію не коментували.
Про це у суботу, 3 лютого, пише Reuters.
Що відомо про обстріл пекарні в Лисичанську
МНС РФ заявило, що нібито через обстріл українськими ЗС у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні.
Наразі пропагандисти повідомляють про нібито 15 загиблих, 10 поранених та 23 людини, які можуть бути під завалами.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в момент нападу в будівлі перебували "десятки мирних жителів" і що "використано західну зброю".
А підконтрольний Росії Луганський інформаційний центр повідомив, що Україна нібито обстріляла пекарню із використанням поставленої США високомобільної артилерійської ракетної системи.
"Reuters не змогло відразу незалежно перевірити будь-які деталі звіту, що виходить з території, яку Росія, за твердженнями, анексувала в 2022 році", — йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу Shahed-136/131 з 14 БпЛА, якими атакувала Росія.
Також ми повідомляли, що у Житомирській області вночі 3 лютого працювали сили ППО. Вони відбили ворожу атаку.
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