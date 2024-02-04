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У Лисичанську обстріляли пекарню, є загиблі

4 лютого 2024 00:11
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Лисичанську обстріляли пекарню, є загиблі
Розбір завалів пекарні у Лисичанську. Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські окупанти у суботу, 3 лютого, заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ. Також, за даними пропагандистів, серед загиблих є 15 мирних жителів. Водночас Генштаб ЗСУ та Міноборони України цю інформацію не коментували.

Про це у суботу, 3 лютого, пише Reuters.

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МНС РФ заявило, що нібито через обстріл українськими ЗС у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні.

Наразі пропагандисти повідомляють про нібито 15 загиблих, 10 поранених та 23 людини, які можуть бути під завалами.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в момент нападу в будівлі перебували "десятки мирних жителів" і що "використано західну зброю".

А підконтрольний Росії Луганський інформаційний центр повідомив, що Україна нібито обстріляла пекарню із використанням поставленої США високомобільної артилерійської ракетної системи.

"Reuters не змогло відразу незалежно перевірити будь-які деталі звіту, що виходить з території, яку Росія, за твердженнями, анексувала в 2022 році", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу  Shahed-136/131 з 14 БпЛА, якими атакувала Росія.

Також ми повідомляли, що у Житомирській області вночі 3 лютого працювали сили ППО. Вони відбили ворожу атаку.

війна
Луганська область
окупанти
пропаганда
Росія

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