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В Луганске и Донецке враг установил памятники с датой завершения войны: что-то знает

4 октября 2023 00:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Луганске и Донецке враг установил памятники с датой завершения войны: что-то знает
Памятник в Луганске. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В временно оккупированном Луганске и Донецке россияне установили памятники, где написали дату завершения полномасштабной войны.

Видео и фото с монументами было распространено в социальных сетях.

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Памятник с датой о завершении войны

На обнародованном видео мужчина рассказывает, что во временно оккупированном Луганске происходят "удивительные вещи". Он показывает памятник, посвященный войне в Украине. На нем отмечено, что она началась в 2014 году, а завершилась в 2023 году.

Во временно оккупированном Донецке установлен аналогичный памятник.

Напомним, в Луганскую область российские оккупанты перебросили резервную 25-ю армию РФ. Таким образом, враг пытается укрепить свои позиции на Восточном направлении.

Напомним, украинская разведка рассказала о спецоперации, во время которой удалось завербовать кадрового военного Российской Федерации. Некоторое время он работал под прикрытием и помогал сослуживцам, которые хотели сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

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