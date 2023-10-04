В Луганске и Донецке враг установил памятники с датой завершения войны: что-то знает
В временно оккупированном Луганске и Донецке россияне установили памятники, где написали дату завершения полномасштабной войны.
Видео и фото с монументами было распространено в социальных сетях.
Памятник с датой о завершении войны
На обнародованном видео мужчина рассказывает, что во временно оккупированном Луганске происходят "удивительные вещи". Он показывает памятник, посвященный войне в Украине. На нем отмечено, что она началась в 2014 году, а завершилась в 2023 году.
Во временно оккупированном Донецке установлен аналогичный памятник.
Напомним, в Луганскую область российские оккупанты перебросили резервную 25-ю армию РФ. Таким образом, враг пытается укрепить свои позиции на Восточном направлении.
Напомним, украинская разведка рассказала о спецоперации, во время которой удалось завербовать кадрового военного Российской Федерации. Некоторое время он работал под прикрытием и помогал сослуживцам, которые хотели сдаться в плен Вооруженным силам Украины.