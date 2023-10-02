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РФ перекинула резервну армію в Луганську область: в ОВА назвали мету

2 жовтня 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ перекинула резервну армію в Луганську область: в ОВА назвали мету
Армія РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Луганську область російські окупанти перекинули резервну 25-ту армію РФ. Таким чином ворог намагається укріпити свої позиції на Східному напрямку. 

Про це розповів глава Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.

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Як розповів Артем Лисогор, три тижні тому росіяни провели ротацію. Після цього у Луганській області з'явився новий підрозділ 25-ї армії.

"Перед цим закидували 42-гу, її хлопці нищили, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції", — додає Лисогор. 

Нагадаємо, у місті Бахмут зосереджено понад 10 тисяч військовослужбовців Росії. Тут розташовані танкові, мотострілецькі та десантні підрозділи окупантів.

Додамо, українська розвідка розповіла про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати кадрового військового Російської Федерації. Певний час він працював під прикриттям і допомагав товаришам по службі, які хотіли здатися в полон Збройним силам України.

До слова, під час останніх обстрілів України країна-агресорка почала використовувати тактику прольотів дронів або ракет поблизу кордонів з іншими країнами. Таким чином вони намагаються обійти системи ППО та ускладнити роботу захисникам.

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