Військовий РФ перейшов на бік України: в ГУР розповіли про унікальну операцію

Кадровий військовий РФ Данило Алфьоров. Фото: Укрінформ

Українська розвідка розповіла про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати кадрового військового Російської Федерації. Певний час він працював під прикриттям і допомагав товаришам по службі, які хотіли здатися в полон Збройним силам України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Укрінформ.

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Внаслідок спецоперації "Бариня" на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович. З червня 2023 року він активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, а також Головним управлінням розвідки.

Відомо, що транспортуванням росіянина на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ. Боєць звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить". Протягом співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

"Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", — додав Юсов.

Військовий РФ дає пресконференцію. Фото: Укрінформ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов з документом перебіжчика. Фото: Укрінформ

Раніше ми повідомляли, російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони наприкінці серпня. Тоді на облавку Мі-8 окрім Максима Кузьмінова, який погодився на співпрацю з Україною, перебували борттехнік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Після приземлення вони відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело операцію, яку готувало останні пів року. Нашим розвідникам вдалося виманити в Україну гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії.