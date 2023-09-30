Військовий РФ перейшов на бік України: в ГУР розповіли про унікальну операцію
Українська розвідка розповіла про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати кадрового військового Російської Федерації. Певний час він працював під прикриттям і допомагав товаришам по службі, які хотіли здатися в полон Збройним силам України.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Укрінформ.
Як розвідники завербували військового РФ
Внаслідок спецоперації "Бариня" на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович. З червня 2023 року він активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, а також Головним управлінням розвідки.
Відомо, що транспортуванням росіянина на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ. Боєць звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить". Протягом співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.
"Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", — додав Юсов.
Раніше ми повідомляли, російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони наприкінці серпня. Тоді на облавку Мі-8 окрім Максима Кузьмінова, який погодився на співпрацю з Україною, перебували борттехнік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Після приземлення вони відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело операцію, яку готувало останні пів року. Нашим розвідникам вдалося виманити в Україну гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії.