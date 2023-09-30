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Военный РФ перешел на сторону Украины: в ГУР рассказали об уникальной операции

30 сентября 2023 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный РФ перешел на сторону Украины: в ГУР рассказали об уникальной операции
Кадровый военный РФ Даниил Алферов. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинская разведка рассказала о спецоперации, во время которой удалось завербовать кадрового военного Российской Федерации. Некоторое время он работал под прикрытием и помогал сослуживцам, которые хотели сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Укринформ.

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В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Данило Владимирович. С июня 2023 года он активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, а также Главным управлением разведки.

Известно, что транспортировкой россиянина на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ. Боец связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить". В ходе сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

"Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина совершила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию", — добавил Юсов.

Военный РФ
Военный РФ дает пресс-конференцию. Фото: Укринформ
Андрей Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов с документом перебежчика. Фото: Укринформ

Ранее мы сообщали, что российский боевой вертолет Ми-8 со всем экипажем перелетел на территорию Украины и сдался в плен Сил обороны в конце августа. Тогда на борту Ми-8 кроме Максима Кузьминова, согласившегося на сотрудничество с Украиной, находились борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. После приземления они отказались сдаваться в плен и были ликвидированы.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно провело операцию, которую готовило последние полгода. Нашим разведчикам удалось выманить в Украину вертолет Ми-8 Вооруженных сил России.

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