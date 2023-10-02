РФ перебросила резервную армию в Луганскую область: в ОВА назвали цель

Армия РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Луганскую область российские оккупанты перебросили резервную 25-ю армию РФ. Таким образом враг пытается укрепить свои позиции на Восточном направлении.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация в Луганской области

Как рассказал Артем Лысогор, три недели назад россияне провели ротацию. После этого в Луганской области появилось новое подразделение 25-й армии.

"Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попробовать как-то улучшить свои позиции", — добавляет Лысогор.

Напомним, в городе Бахмут сосредоточены более 10 тысяч военнослужащих России. Здесь расположены танковые, мотострелковые и десантные подразделения оккупантов.

Напомним, украинская разведка рассказала о спецоперации, во время которой удалось завербовать кадрового военного Российской Федерации. Некоторое время он работал под прикрытием и помогал сослуживцам, которые хотели сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

К слову, во время последних обстрелов Украины страна-агрессор начала использовать тактику пролетов дронов или ракет вблизи границ с другими странами. Таким образом, они пытаются обойти системы ПВО и усложнить работу защитникам.