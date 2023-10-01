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У ЗСУ повідомили, скільки солдатів Росія зібрала в Бахмуті

1 жовтня 2023 21:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ повідомили, скільки солдатів Росія зібрала в Бахмуті
Російський солдат. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У місті Бахмут зосереджено понад 10 тисяч військовослужбовців Росії. Тут розташовані танкові, мотострілецькі та десантні підрозділи окупантів.

Про це повідомив речник пресслужби Східного військового угруповання Ілля Євлаш в рамках ефіру телемарафону.

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Євлаш зазначив, що зараз не варто говорити про те, що противник нібито готується покинути місто.

При цьому представник Східного військового угруповання наголосив, що штурм Бахмута — справа дуже затратна, Україна не може дозволити собі втрати такої кількості людей.

Також він додав, що доки не буде ретельно опрацьовано план операції з урахуванням поточної ситуації, доки не будуть виконані всі необхідні мінно-інженерні роботи для початку штурму, українські воїни не будуть направлені вперед.

"Наразі вживаються всі необхідні кроки для того, щоб просунутися вперед, встановити бойові порядки та закріпитися на досягнутих позиціях, а також завдати вогневої поразки противнику", — заявив Євлаш.

Він також повідомив, що на сході не вщухають жорсткі бої, ситуація залишається напруженою, але українські захисники зберігають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, що триває 585-й день вторгнення Росії на територію України. Бійці Збройних сил України активно та героїчно протистоять ворогові, при цьому ворожа армія масовано завдає ударів по мирних містах України.

Також ми повідомляли, що армія РФ продовжує тероризувати Херсонську область. Так, у неділю, 1 жовтня, близько 16.50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

 

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