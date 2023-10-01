Враг пытается восстановить положение в районе Андреевки: сводка Генштаба
Продолжается 585 день вторжения России на территорию Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины активно и героически противостоят врагу, при этом вражеская армия массировано наносит удары по мирным городам Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Удары РФ по Украине
За последние сутки зарегистрировано 30 боевых столкновений. Кроме того, Россия нанесла новый удар по Украине, используя около 30 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131 с южного, юго-восточного и северного направлений. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 вражеских беспилотников "шахед".
Враг осуществил 8 ракетных и 72 авиационных удара, а также произвел 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военнослужащих и населенных пунктах.
В результате российских террористических нападений, к сожалению, были потери и ранения среди гражданского населения. Частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.
Успехи ВСУ на фронте
Тем временем украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, а также ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, причиняя оккупационным войскам потери в численности и технике. Эти действия истощают противника по всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация украинских оборонительных сил выполнила 13 ударов по районам, где сосредоточены личный состав, вооружение и военная техника противника.
Подразделения ракетных войск успешно поразили зенитно-ракетный комплекс противника, его пункт управления, а также уничтожили состав боеприпасов и 16 артиллерийских установок противника.
Ситуация на фронте
На направлениях Северском и Слобожанском противник продолжает удерживать военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России и усиливает мино-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг провел авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника.
На Лиманском направлении оборонительные силы успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.
На Бахмутском направлении враг неудачно пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области.
На Марьинском направлении оборонительные силы за сутки успешно отбили 8 атак противника в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник не проводил наступательных действий, однако осуществил авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении войска обороны успешно отразили атаки противника в районе Новодаровки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник осуществил авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Ольговка и Высокое Херсонской области.
Напомним, что армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне скинули две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.
Также мы сообщали, что в ночь на 1 октября российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.