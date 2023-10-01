Враг пытается восстановить положение в районе Андреевки: сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Продолжается 585 день вторжения России на территорию Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины активно и героически противостоят врагу, при этом вражеская армия массировано наносит удары по мирным городам Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Удары РФ по Украине

За последние сутки зарегистрировано 30 боевых столкновений. Кроме того, Россия нанесла новый удар по Украине, используя около 30 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131 с южного, юго-восточного и северного направлений. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 вражеских беспилотников "шахед".

Враг осуществил 8 ракетных и 72 авиационных удара, а также произвел 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военнослужащих и населенных пунктах.

В результате российских террористических нападений, к сожалению, были потери и ранения среди гражданского населения. Частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.

Успехи ВСУ на фронте

Тем временем украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, а также ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, причиняя оккупационным войскам потери в численности и технике. Эти действия истощают противника по всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация украинских оборонительных сил выполнила 13 ударов по районам, где сосредоточены личный состав, вооружение и военная техника противника.

Подразделения ракетных войск успешно поразили зенитно-ракетный комплекс противника, его пункт управления, а также уничтожили состав боеприпасов и 16 артиллерийских установок противника.

Ситуация на фронте

На направлениях Северском и Слобожанском противник продолжает удерживать военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России и усиливает мино-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг провел авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника.

На Лиманском направлении оборонительные силы успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг неудачно пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области.

На Марьинском направлении оборонительные силы за сутки успешно отбили 8 атак противника в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник не проводил наступательных действий, однако осуществил авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении войска обороны успешно отразили атаки противника в районе Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник осуществил авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Ольговка и Высокое Херсонской области.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне скинули две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.

Также мы сообщали, что в ночь на 1 октября российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.