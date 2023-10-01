Ворог намагається відновити становище у районі Андріївки: зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 585-й день вторгнення Росії на територію України. Бійці Збройних сил України активно та героїчно протистоять ворогові, при цьому ворожа армія масовано завдає ударів по мирних містах України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

За останню добу зареєстровано 30 бойових зіткнень. Крім того, Росія завдала нового удару по Україні, використовуючи близько 30 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131 із південного, південно-східного та північного напрямків. Засобами протиповітряної оборони було знищено 16 ворожих безпілотників "шахед".

Ворог здійснив 8 ракетних та 72 авіаційних удари, а також зробив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військовослужбовців та населених пунктів.

Внаслідок російських терористичних нападів, на жаль, були втрати та поранення серед цивільного населення. Приватні житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування та ушкодження.

Успіхи ЗСУ на фронті

Тим часом українські оборонні сили продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, а також ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрати чисельності та техніки. Ці дії виснажують супротивника по всій лінії фронту.

Минулої доби авіація українських оборонних сил виконала 13 ударів по районах, де зосереджено особовий склад, озброєння та військова техніка противника.

Підрозділи ракетних військ успішно вразили зенітно-ракетний комплекс противника, його пункт управління, а також знищили склад боєприпасів та 16 артилерійських установок противника.

Ситуація на фронті

На напрямках Сіверському та Слобожанському противник продовжує утримувати військову присутність у прикордонних районах, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії та посилює міно-вибухові загородження вздовж державного кордону України.

На Куп'янському напрямку ворог провів авіаційний удар у районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Понад 10 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника.

На Лиманському напрямку оборонні сили успішно відбили атаку супротивника у районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог невдало намагався відновити втрачені позиції у районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області.

На Мар'їнському напрямку оборонні сили за добу успішно відбили 8 атак противника в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник не проводив наступальних дій, проте здійснив авіаційні удари в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку війська оборони успішно відбили атаки противника в районі Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив авіаційні удари у районах населених пунктів Берислав, Козоцьке, Ольгівка та Високе Херсонської області.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що армія РФ продовжує тероризувати Херсонську область. Так, у неділю, 1 жовтня, близько 16.50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 жовтня російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також зруйновані будівлі.