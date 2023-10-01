В ВСУ сообщили, сколько солдат Россия собрала в Бахмуте

Российский солдат. Фото: росСМИ

В городе Бахмут сосредоточено свыше 10 тысяч военнослужащих России. Здесь расположены танковые, мотострелковые и десантные подразделения оккупантов.

Об этом сообщил спикер пресс-службы Восточной военной группировки Илья Евлаш в рамках эфира телемарафона.

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Евлаш отметил, что на данный момент не стоит говорить о том, что противник якобы готовится покинуть город.

При этом представитель Восточной военной группировки подчеркнул, что штурм Бахмута — дело весьма затратное, Украина не может позволить себе потери такого количества людей.

Также он добавил, что пока не будет тщательно проработан план операции с учетом текущей ситуации, пока не будут выполнены все необходимые минно-инженерные работы для начала штурма, украинские воины не будут направлены вперед.

"В настоящее время принимаются все необходимые шаги для того, чтобы продвинуться вперед, установить боевые порядки и закрепиться на достигнутых позициях, а также нанести огневое поражение противнику", — заявил Евлаш.

Он также сообщил, что на востоке не утихают жесткие бои, обстановка остается напряженной, но украинские защитники сохраняют ситуацию под контролем.

Напомним, что продолжается 585 день вторжения России на территорию Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины активно и героически противостоят врагу, при этом вражеская армия массировано наносит удары по мирным городам Украины.

Также мы сообщали, что армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне скинули две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.