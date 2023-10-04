У Луганську та Донецьку ворог встановив пам'ятники із датою завершення війни: щось знає

Пам'ятник у Луганську. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Луганську та Донецьку росіяни встановили пам'ятники, де написали дату завершення повномасштабної війни.

Відео та фото з монументами поширили в соціальних мережах.

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Пам'ятник із датою про завершення війни

На оприлюдненому відео чоловік розповідає, що в тимчасово окупованому Луганську відбуваються "дивовижні речі". Він показує пам'ятник, присвячений війні в Україні. На ньому зазначено, що вона розпочалася у 2014 році, а завершилася у 2023.

У тимчасово окупованому Донецьку також встановлений аналогічний пам'ятник.

Нагадаємо, у Луганську область російські окупанти перекинули резервну 25-ту армію РФ. Таким чином ворог намагається укріпити свої позиції на Східному напрямку.

Додамо, українська розвідка розповіла про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати кадрового військового Російської Федерації. Певний час він працював під прикриттям і допомагав товаришам по службі, які хотіли здатися в полон Збройним силам України.