В Мариуполе местные жалуются на отсутствие отопления в помещениях
Во временно оккупированном Мариуполе россияне "ремонтируют" фасады домов, но квартиры внутри не пригодны для жизни. Местные жалуются на отсутствие отопления.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
В Мариуполе отсутствует теплоснабжение в квартирах
"Да, жители многоквартирного дома по улице 9-й авиадивизии, 6 сообщают, что до сих пор нет тепла. И это при том, что дом считается отремонтированным на бумагах", — говорится в сообщении.
Известно, что так называемым ремонтом занимались строители из Воронежа, а в начале октября жилой дом "сдали", как полностью готовый.
Однако в начале отопительного сезона оказалось, что в дом невозможно подать отопление.
По словам жильцов дома, радиаторы в квартирах холодные, а греет только один — на первом этаже подъезда.
Известно, что в многоквартирном доме проживают более 70 человек, среди которых дети и пенсионеры.
В то же время, похожая ситуация и в других домах оккупированного города.
"В частности, по проспекту Бойко, 140. Фасад строители сделали, а вот внутри все уничтожено", — отметили в горсовете.
Как уточняют мариупольцы, окна дома не закрываются, канализация и трубы сгорели, а стояки "ремонтники" менять не собираются.
"Крыша сделана тяп-ляп. Отливов не поставили, все течет по стенам дома", — сообщили они.
Кроме того, из-за непогоды ситуация стала еще более критической. В Мариуполе обесточены подстанции, приостановлена работа. А во многих домах нет отопления, водо- и электроснабжения.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе, российские военные, ранее судимые за различные преступления, убили своего командира из-за его угроз и издевательств.
Кроме того, россияне заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений в оккупации помогать раненым захватчикам. От такой практики они запрещают украинцам отказаться.
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