В Мариуполе местные жалуются на отсутствие отопления в помещениях

"Отремонтированный" дом в Мариуполе. Фото: городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе россияне "ремонтируют" фасады домов, но квартиры внутри не пригодны для жизни. Местные жалуются на отсутствие отопления.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Да, жители многоквартирного дома по улице 9-й авиадивизии, 6 сообщают, что до сих пор нет тепла. И это при том, что дом считается отремонтированным на бумагах", — говорится в сообщении.

Известно, что так называемым ремонтом занимались строители из Воронежа, а в начале октября жилой дом "сдали", как полностью готовый.

Однако в начале отопительного сезона оказалось, что в дом невозможно подать отопление.

По словам жильцов дома, радиаторы в квартирах холодные, а греет только один — на первом этаже подъезда.

Известно, что в многоквартирном доме проживают более 70 человек, среди которых дети и пенсионеры.

В то же время, похожая ситуация и в других домах оккупированного города.

"В частности, по проспекту Бойко, 140. Фасад строители сделали, а вот внутри все уничтожено", — отметили в горсовете.

Как уточняют мариупольцы, окна дома не закрываются, канализация и трубы сгорели, а стояки "ремонтники" менять не собираются.

"Крыша сделана тяп-ляп. Отливов не поставили, все течет по стенам дома", — сообщили они.

Кроме того, из-за непогоды ситуация стала еще более критической. В Мариуполе обесточены подстанции, приостановлена работа. А во многих домах нет отопления, водо- и электроснабжения.

Скриншот поста Мариупольского горсовета

Скриншот поста Мариупольского горсовета

Напомним, что в оккупированном Мариуполе, российские военные, ранее судимые за различные преступления, убили своего командира из-за его угроз и издевательств.

Кроме того, россияне заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений в оккупации помогать раненым захватчикам. От такой практики они запрещают украинцам отказаться.