Росіяни змушують студентів в окупації допомагати пораненим загарбникам

Росіяни допомагають пораненому окупанту. Фото: росЗМІ

Росіяни змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів в окупації допомагати пораненим загарбникам. Від такої практики вони забороняють українцям відмовитися.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Допомога загарбникам на ТОТ

"Йдеться про так званих студентів "медичних училищ" на ТОТ. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що відмовитися від такої практики неможливо, адже в такому випадку ворог погрожує виключенням.

Перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди фахівці з ФСБ. Студентам погрожують щодо розголошення інформації та попереджають про відповідальність за екстремізм.

Нагадаємо, за минулу добу кількість окупантів в російській армії зменшилася ще на 1 100 осіб. До того ж ворог втрачає важливу техніку для ведення війну.

Також ми писали, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку з Кремля збільшити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків. Таким чином їх хочуть зробити лояльними до окупантів.

Додамо, українці не припиняють боротьбу за свою самоідентичність проти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Так, кількість охочих вивчати українську мову зростає. Натомість ворог скаржиться та йде на поступки.