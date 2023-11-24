Россияне заставляют студентов в оккупации помогать раненым захватчикам

Россияне помогают раненому оккупанту. Фото: росСМИ

Россияне заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений в оккупации помогать раненым захватчикам. От такой практики они запрещают украинцам отказаться.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Помощь захватчикам на ВОТ

"Речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на ВОТ. Старшекурсников привлекают к службе на врага во время практики", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае враг угрожает исключением.

Перед практикой россияне инструктируют молодых специалистов, а с практикантами проводят беседы специалисты из ФСБ. Студентам угрожают относительно разглашения информации и предупреждают об ответственности за экстремизм.

Напомним, за минувшие сутки количество оккупантов в российской армии уменьшилось еще на 1 100 человек. К тому же враг теряет важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили указание из Кремля увеличить количество местных детей, причастных к программам промывки мозгов. Таким образом, их хотят сделать лояльными к оккупантам.

Добавим, что украинцы не прекращают борьбу за свою самоидентичность против российских захватчиков на временно оккупированных территориях. Так, количество желающих изучать украинский язык растет. Враг же жалуется и идет на уступки.