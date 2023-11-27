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У Маріуполі місцеві скаржаться на відсутність опалення в помешканнях

27 листопада 2023 17:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Маріуполі місцеві скаржаться на відсутність опалення в помешканнях
"Відремонтований" будинок у Маріуполі. Фото: міська рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни "ремонтують" фасади будинків, але квартири всередині не придатні для життя. Місцеві скаржаться на відсутність опалення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Так, жителі багатоквартирного будинку по вулиці 9-ої авіадивізії, 6 повідомляють, що досі не мають тепла. І це при тому, що будинок вважається відремонтованим на паперах", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що так званим ремонтом займалися будівельники з Воронежа, а на початку жовтня житловий будинок "здали", як повністю готовий.

Проте на початку опалювального сезону виявилося, що до будинку не можливо подати опалення.

За словами мешканців будинку, радіатори у квартирах холодні, а гріє лиш один — на першому поверсі під'їзду.

Відомо, що у багатоквартирному будинку проживає понад 70 людей, серед яких діти та пенсіонери.

Водночас схожа ситуація й в інших будинках окупованого міста.

"Зокрема, по проспекту Бойка, 140. Фасад будівельники зробили, а от всередині все знищене", — зазначили у міськраді.

Як уточнюють маріупольці, вікна в будинку не зачиняються, каналізація та труби згоріли, а стояки "ремонтники" міняти не збираються.

"Дах зроблений тяп-ляп. Відливів не поставили, все тече по стінах будинку", — повідомили вони.

Крім того, через негоду ситуація стала ще більш критичною. У Маріуполі знеструмлені підстанції, призупинена робота. А у багатьох будинках немає опалення, водо- та електропостачання.

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Скриншот допису Маріупольської міськради
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Скриншот допису Маріупольської міськради

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі, російські військові, раніше засуджені за різні злочини, вбили свого командира через його погрози та знущання.

Крім того, росіяни змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів в окупації допомагати пораненим загарбникам. Від такої практики вони забороняють українцям відмовитися.

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