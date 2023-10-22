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В Мариуполе заметили перемещение военной техники оккупантов

22 октября 2023 14:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Мариуполе заметили перемещение военной техники окупантов
Перемещение военной техники РФ. Фото: Маріуполь Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска движется в сторону Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Снова это направление в приоритете — возобновилось движение техники смешанными колоннами через Никольский район в направление Розовка/Пологи/Орехов. Необычно, источником (точкой старта) является север района, который граничит с Угледаром/Волновахой", — написал он.

По его словам, сейчас также зафиксировано перемещение техники из Новоазовска и Волновахи через Мариуполь, однако они не массовые.

россияне перемещают технику через Мариуполь.
Маршрут перемещения военной техники в РФ. Фото: Петр Андрющенко
военная техника через Мариуполь
Маршрут перемещения военной техники в РФ. Фото: Петр Андрющенко

Напомним, ранее Петр Андрющенко рассказал, как происходит фильтрация украинцев на въезде в Россию в аэропорту Шереметьево. По его словам, мужчины проходят самую длинную проверку.

Также мы писали, что россияне во временно оккупированном Мариуполе не создали условия для местных жителей в преддверии зимы. В домах протекает крыша и отрезанно отопление.

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