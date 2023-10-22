У Маріуполі помітили переміщення військової техніки окупантів
Місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовську рухається в сторону Бердянська.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Переміщення зброї РФ
"Знову цей напрям в пріоритеті — поновився рух техніки змішаними колонами через Нікольський район в напрям Розівка/Пологи/Оріхів. Незвично, джерелом (точкою старту) є північ району, що межує з Вугледаром/Волновахою", — написав він.
За його словами, наразі також зафіксовано переміщення техніки з Новоазовська та Волновахи через Маріуполь, проте вони не є масовими.
Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко розповів, як проходить фільтрація українців на в’їзді в Росію в аеропорту Шереметьєво. За його словами, чоловіки проходять найдовшу перевірку.
Також ми писали, що росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі не створили умови для місцевих мешканців напередодні зими. У будинках протікає дах та відрізане опалення.
Читайте Новини.LIVE!