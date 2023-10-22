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У Маріуполі помітили переміщення військової техніки окупантів

22 жовтня 2023 14:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Маріуполі помітили переміщення військової техніки окупантів
Переміщення військової техніки РФ. Фото: Маріуполь Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовську рухається в сторону Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Знову цей напрям в пріоритеті — поновився рух техніки змішаними колонами через Нікольський район в напрям Розівка/Пологи/Оріхів. Незвично, джерелом (точкою старту) є північ району, що межує з Вугледаром/Волновахою", — написав він.

За його словами, наразі також зафіксовано переміщення техніки з Новоазовська та Волновахи через Маріуполь, проте вони не є масовими. 

росіяни переміщують техніку через Маріуполь
Маршрут переміщення військової техніки РФ. Фото: Петро Андрющенко
військова техніка через Маріуполь
Маршрут переміщення військової техніки РФ. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко розповів, як проходить фільтрація українців на в’їзді в Росію в аеропорту Шереметьєво. За його словами, чоловіки проходять найдовшу перевірку.

Також ми писали, що росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі не створили умови для місцевих мешканців напередодні зими. У будинках протікає дах та відрізане опалення.

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