Відрізане опалення та пошкоджений дах: як окупанти "готують" маріупольців до зими

Будинок у Маріуполі. Фото: скриншот з відео

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі не створили умови для місцевих мешканців напередодні зими. У будинках протікає дах та відрізане опалення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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У Маріупольській міській раді наголосили, що тисячі людей в місті розуміють, що будуть зустрічати зиму без тепла. Так, у будинку по вулиці Купріна, 39 росіяни намагалися почати ремонт, однак швидко його кинули. Протягом трьох місяців багатоповерхівка перебуває в аварійному стані.

"Сказали, що перестали виплачувати зарплату робітникам", — кажуть мешканці.

У будинку протікає дах, не встановлені нові вікна, не налагоджено систему каналізації та відрізано опалення.

"Навколо нас багато знесених будинків, тож опалення відрізали", — розповіли люди.

Така ж ситуація спостерігається у будинку по вулиці Зелінського, 13. Під час дощів квартири затоплює. Люди готуються замерзати.

"Так виглядає "руський мир" у реальності. Опалювання на словах, а в реальності – надія на теплу погоду взимку", — додали у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни затримали трьох школярів. Їх звинуватили у тому, що вони "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій групі в Telegram.

Також ми писали, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, на що перетворилися будинки в центрі тимчасово окупованого міста від постійних російських обстрілів. За його словами, споруди стали "декорацією до фільму жахів".

Додамо, російські загарбники продовжують посилювати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Вони завезли у місто бетоновози.