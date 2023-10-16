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Отрезанное отопление и поврежденная крыша: как оккупанты "готовят" мариупольцев к зиме

16 октября 2023 14:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отрезанное отопление и поврежденная крыша: как оккупанты "готовят" мариупольцев к зиме
Дом в Мариуполе. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне во временно оккупированном Мариуполе не создали условия для местных жителей накануне зимы. В домах протекает крыша и отрезано отопление.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В Мариупольском городском совете отметили, что тысячи людей в городе понимают, что будут встречать зиму без тепла. Так, в доме по улице Куприна, 39 россияне пытались начать ремонт, однако быстро его бросили. В течение трех месяцев многоэтажка находится в аварийном состоянии.

"Сказали, что перестали выплачивать зарплату рабочим", — говорят жители.

В доме протекает крыша, не установлены новые окна, не налажена система канализации и отрезано отопление.

"Вокруг нас много снесенных домов, поэтому отопление отрезали", — рассказали люди.

Такая же ситуация наблюдается в доме на улице Зелинского, 13. Во время дождей квартиры затапливает. Люди готовятся замерзать.

"Так выглядит "русский мир" в реальности. Отопление на словах, а в реальности — надежда на теплую погоду зимой", — добавили в Мариупольском горсовете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне задержали троих школьников. Их обвинили в том, что они "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой группе в Telegram.

Также мы писали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, во что превратились дома в центре временно оккупированного города от российских обстрелов. По его словам, постройки стали "декорацией к фильму ужасов".

Добавим, что российские захватчики продолжают усиливать оборону вокруг временно оккупированного Мариуполя. Они отвезли в город бетоновозы.

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