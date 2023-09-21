В сети появилось видео ракетного удара по Черкассам

Последствия ракетного удара по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/dsns_telegram

В четверг, 21 сентября армия РФ атаковала ракетами Черкассы. Ближе к обеду, в сети появилось видео момента прилета по городу.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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Известно, что в результате вражеской атаки обломки ракеты упали на гостиницу в центре города. Есть пострадавшие, людей достают из-под завалов.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурця, обломки снаряда повредили объект социальной инфраструктуры.

Видео момента прилета ракеты по городу

В опубликованном видео видно, что в помещении еще тихо спокойно. Вдруг раздается сильный взрыв. Следующие кадры указывают на то, что после взрыва последовал пожар.

Напомним, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.