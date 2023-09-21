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У мережі з'явилося відео ракетного удару по Черкасах

21 вересня 2023 13:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі з'явилося відео ракетного удару по Черкасах
Наслідки ракетного удару по Черкасах 21 вересня. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 21 вересня армія РФ атакувала ракетами Черкаси. Ближче до обіду, в мережі з'явилося відео прильоту містом.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Відомо, що внаслідок ворожої атаки уламки ракети впали на готель у центрі міста. Є постраждалі, людей дістають із-під завалів.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, уламки снаряда пошкодили об'єкт соціальної інфраструктури.

Відео моменту прильоту ракети по місту

В опублікованому відео видно, що у приміщенні ще тихо спокійно. Раптом лунає сильний вибух. Наступні кадри вказують на те, що після вибуху сталася пожежа.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми повідомляли, що 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють дома.

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