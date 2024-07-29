ПВК в Украине — Минобороны поддержало законопроект

Военные без опознавательных знаков. Фото: LEX

Министерство обороны поддержало законопроект о создании частных военных компаний в Украине. При этом в ведомстве отметили необходимость создания четкой нормативно-правовой для функционирования таких структур.

Документ уже зарегистрирован в правительственном портале в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

В Минобороны поддержали создание ЧВК

В заключении Министерства обороны говорится, что в предложенной редакции законопроект не согласовывается с Конституцией Украины, законами Украины "Об обороне Украины" и "О разведке".

Также он противоречит международным договорам и рекомендациям документа Монтре, в котором раскрываются вопросы функционирования частных военных компаний в период вооруженного конфликта. Отмечается, что Украина является одним из 17 государств, принявших участие в его подготовке.

В министерстве подчеркивают, что необходимо создание нормативно правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности с привлечением международного передового опыта. В Минобороны предлагают доработать проект, привлекая к работе над законопроектом специалистов минобороны.

Что предполагает законопроект

Автором законопроекта является "слуга народа" Сергей Гривко. Документ определяет правовой статус и организационно правовые основы деятельности международных оборонных компаний, которые создаются в Украине, и принимают участие в осуществлении оборонных мероприятий.

Отмечается, что такие компании будут также оказывать оборонные услуги и за пределами Украины.

Проект предлагает создать Государственную службу Украины по делам международных оборонных компаний, которая будет заниматься регулированием и управлением в сфере деятельности международных оборонных компаний. Она будет подчиняться Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Новый государственный орган будет контролировать деятельность частных компаний, регистрировать соглашения по оборонным услугам, а также учитывать имеющееся на их балансе вооружение и технику.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины работает над созданием системы психологической поддержки для военнослужащих. Помощь должна присутствовать на всех этапах службы.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила о высоком проценте военных, которые возвращаются в армию после реабилитации. По ее словам, речь идет о раненых разной степени тяжести.