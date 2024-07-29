ПВК в Україні — Міноборони підтримало законопроєкт

Військові без розпізнавальних знаків. Фото: LEX

Міністерство оборони підтримало законопроєкт про створення приватних військових компаній в Україні. При цьому у відомстві наголосили на необхідності створення чіткої нормативно-правової для функціонування таких структур.

Документ вже зареєстровано в урядовому порталі у понеділок, 29 липня.

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У висновку Міністерства оборони сказано, що у запропонованій редакції законопроєкт не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України" та "Про розвідку".

Також він суперечить міжнародним договорам та рекомендаціям документа Монтре, в якому розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту. Зазначається, що Україна є одна із 17 держав, які взяли участь у його підготовці.

В міністерстві наголошують, що необхідне створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності із залученням міжнародного передового досвіду. В Міноборони пропонують доопрацювати проєкт, залучивши до роботи над законопроєктом фахівців міноборони.

Що передбачає законопроєкт

Автором законопроєкту є "слуга народу" Сергій Гривко. Документ визначає правовий статус та організаційно-правові засади діяльності міжнародних оборонних компаній, які створюються в Україні, та беруть участь у здійсненні оборонних заходів.

Зазначається, що такі компанії також надаватимуть оборонні послуги і за межами України.

Проєкт Закону пропонує створити Державну службу України у справах міжнародних оборонних компаній, яка займатиметься регулюванням та управлінням у сфері діяльності міжнародних оборонних компаній. Вона підпорядковуватиметься Головному управлінню розвідки Міноборони України.

Новий державний орган контролюватиме діяльність приватних компаній, реєструватиме угоди щодо оборонних послуг, а також обліковуватиме наявне на їхньому балансі озброєння та техніку.

Раніше ми повідомляли, що міністерство оборони України працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців. Допомога повинна бути присутня на всіх етапах служби.

Нагадуємо, що заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила про високий відсоток військових, які повертаються до армії після реабілітації. За її словами, йдеться про поранених різного ступеня тяжкості.