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В Миргороде и Полтаве слышны взрывы — СМИ

4 января 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Миргороде и Полтаве слышны взрывы — СМИ
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Миргороде и Полтаве сообщают о взрывах. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

В Миргороде и Полтаве взрывы

Средства массовой информации сообщаются о взрывах в Миргороде и Полтаве. Официальной информации о причинах и последствиях этих нет.

Воздушная тревога на территории Украины отсутствует.

взрывы
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Кропивнице были слышны взрывы. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

Напомним, российские кафиры снова обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб местный житель села Садовое.

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