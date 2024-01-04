В Миргороде и Полтаве слышны взрывы — СМИ
4 января 2024 17:16
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Reuters
В Миргороде и Полтаве сообщают о взрывах. Их причины и последствия выясняются.
Об этом сообщили местные СМИ.
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В Миргороде и Полтаве взрывы
Средства массовой информации сообщаются о взрывах в Миргороде и Полтаве. Официальной информации о причинах и последствиях этих нет.
Воздушная тревога на территории Украины отсутствует.
Ранее мы сообщали, что в Кропивнице были слышны взрывы. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.
Напомним, российские кафиры снова обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб местный житель села Садовое.
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