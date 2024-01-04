У Миргороді та Полтаві чутно вибухи — ЗМІ
4 січня 2024 17:16
Вибух у місті. Ілюстративне фото: Reuters
В Миргороді та Полтаві повідомляють про вибухи. Їх причини та наслідки наразі з'ясовуються.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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У Миргороді та Полтаві вибухи
Засоби масової інформації повідомляються про вибухи у Миргороді і Полтаві. Офіційної інформації про причини і наслідки цих наразі немає.
Повітряна тривога на території України наразі відсутня.
Раніше ми повідомляли, що в Кропивницькому було чутно вибухи. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.
Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.
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