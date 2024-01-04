У Миргороді та Полтаві чутно вибухи — ЗМІ

Вибух у місті. Ілюстративне фото: Reuters

В Миргороді та Полтаві повідомляють про вибухи. Їх причини та наслідки наразі з'ясовуються.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

У Миргороді та Полтаві вибухи

Засоби масової інформації повідомляються про вибухи у Миргороді і Полтаві. Офіційної інформації про причини і наслідки цих наразі немає.

Повітряна тривога на території України наразі відсутня.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Кропивницькому було чутно вибухи. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.