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В МВД показали кадры спасения жильцов из дома в Херсоне, куда попали оккупанты

30 октября 2023 13:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД показали кадры спасения жильцов из дома в Херсоне, куда попали оккупанты
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсоне пожарным удалось спасти из дома, куда попала ракета, удалось эвакуировать 29 жителей. Известно об одной погибшей.

Об этом сообщили в МВД Украины и обнародовали кадры спасения местных жителей.

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В ведомстве рассказали, что спасателям удалось вызволить из горящего дома четверо жителей с помощью автолестницы, еще 25 человек были эвакуированы по лестничной клетке.

  • Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
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"В квартире, куда было попадание снаряда, чрезвычайники нашли погибшую владелицу. Пожар ликвидирован. Также ликвидировано возгорание в частном жилом доме по другому адресу", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты накрыли огнем из РСЗО Северный микрорайон Херсона. В общей сложности зафиксировано около 15 "прилетов".

Также мы писали, что утром, 29 октября, Херсон подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг атаковал прибрежные районы города.

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