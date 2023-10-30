В МВД показали кадры спасения жильцов из дома в Херсоне, куда попали оккупанты

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Херсоне пожарным удалось спасти из дома, куда попала ракета, удалось эвакуировать 29 жителей. Известно об одной погибшей.

Об этом сообщили в МВД Украины и обнародовали кадры спасения местных жителей.

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В ведомстве рассказали, что спасателям удалось вызволить из горящего дома четверо жителей с помощью автолестницы, еще 25 человек были эвакуированы по лестничной клетке.

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine 1/2 _ 2

"В квартире, куда было попадание снаряда, чрезвычайники нашли погибшую владелицу. Пожар ликвидирован. Также ликвидировано возгорание в частном жилом доме по другому адресу", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты накрыли огнем из РСЗО Северный микрорайон Херсона. В общей сложности зафиксировано около 15 "прилетов".

Также мы писали, что утром, 29 октября, Херсон подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг атаковал прибрежные районы города.