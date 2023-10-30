Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У МВС показали кадри порятунку мешканців з будинку в Херсоні, куди влучили окупанти arrow

У МВС показали кадри порятунку мешканців з будинку в Херсоні, куди влучили окупанти

30 жовтня 2023 13:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС показали кадри порятунку мешканців з будинку в Херсоні, куди влучили окупанти
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Херсоні пожежникам вдалося врятувати з будинку, куди влучила ракета, вдалося евакуювати 29 мешканців. Відомо про одну загиблу.

Про це повідомили в МВС України та опублікували кадри порятунку місцевих жителів.

Читайте також:

Обстріл Херсона 30 жовтня 

У відомстві розповіли, що рятувальникам вдалось визволити з палаючого будинку четверо мешканців за допомогою автодрабини, ще 25 людей було евакуйовано сходовою кліткою.

  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
1 / 2

"У квартирі, куди було влучання снаряда, надзвичайники знайшли загиблу власницю. Пожежу ліквідовано.Також ліквідовано загорання у приватному житловому будинку за іншою адресою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти накрили вогнем з РСЗВ Північний мікрорайон Херсона. Загалом зафіксовано близько 15 "прильотів". 

Також ми писали, що зранку, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі