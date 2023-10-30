У МВС показали кадри порятунку мешканців з будинку в Херсоні, куди влучили окупанти

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

У Херсоні пожежникам вдалося врятувати з будинку, куди влучила ракета, вдалося евакуювати 29 мешканців. Відомо про одну загиблу.

Про це повідомили в МВС України та опублікували кадри порятунку місцевих жителів.

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У відомстві розповіли, що рятувальникам вдалось визволити з палаючого будинку четверо мешканців за допомогою автодрабини, ще 25 людей було евакуйовано сходовою кліткою.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine 1 / 2

"У квартирі, куди було влучання снаряда, надзвичайники знайшли загиблу власницю. Пожежу ліквідовано.Також ліквідовано загорання у приватному житловому будинку за іншою адресою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти накрили вогнем з РСЗВ Північний мікрорайон Херсона. Загалом зафіксовано близько 15 "прильотів".

Також ми писали, що зранку, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста.